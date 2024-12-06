Стало известно, что власти Алматы собираются увеличить финансирование расходов на благоустройство и озеленение города. На сессии маслихата, где рассматривался бюджет на 2025–2027 годы, об этом рассказал аким мегаполиса Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Расходы на благоустройство и озеленение города увеличатся на 40% с 121,6 млрд тенге в 2024 году до 170,5 млрд тенге в 2025 году.

"В рамках инициированной Главой государства программы "Таза Қазақстан" акиматом принимаются системные меры по благоустройству и озеленению нашего любимого города. Это является нашим главным приоритетом по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни алматинцев", - сказал Досаев.

Средства пойдут на озеленение, благоустройство дворов, освещение улиц, создание новых спортивных и детских площадок. Особую роль играет программа "Бюджет народного участия": за три года реализовано 938 проектов на 39,1 млрд тенге, а в 2025 году предусмотрено еще 17,1 млрд тенге.

Напомним, Алматы возвращает статус города-сада.