Сколько миллиардов потратят в Алматы на благоустройство в 2025 году
Принимаются меры по благоустройству и озеленению нашего любимого города.
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Стало известно, что власти Алматы собираются увеличить финансирование расходов на благоустройство и озеленение города. На сессии маслихата, где рассматривался бюджет на 2025–2027 годы, об этом рассказал аким мегаполиса Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Расходы на благоустройство и озеленение города увеличатся на 40% с 121,6 млрд тенге в 2024 году до 170,5 млрд тенге в 2025 году.
"В рамках инициированной Главой государства программы "Таза Қазақстан" акиматом принимаются системные меры по благоустройству и озеленению нашего любимого города. Это является нашим главным приоритетом по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни алматинцев", - сказал Досаев.
Средства пойдут на озеленение, благоустройство дворов, освещение улиц, создание новых спортивных и детских площадок. Особую роль играет программа "Бюджет народного участия": за три года реализовано 938 проектов на 39,1 млрд тенге, а в 2025 году предусмотрено еще 17,1 млрд тенге.
Напомним, Алматы возвращает статус города-сада.
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