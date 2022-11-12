Сколько медалей завоевали казахстанские боксёры на чемпионате Азии в Аммане

Фото: prosports.kz

Казахстанские боксёры завоевали в Аммане три золототых медали, шесть серебряных и три бронзовых, передаёт BaigeNews.kz

В итоге мужская сборная страны по боксу стала второй на чемпионате Азии, уступив первое место Узбекистану. На третьем месте хозяева ринга — сборная Иордана.



Таким образом, чемпионами Азии стали казахстанцы Санжар Ташкенбай, Асланбек Шымбергенов и Айбек Оралбай.

Айбек Оралбай в весе до 92 килограммов победил казаха из сборной Узбекистана Мадияра Сайдрахимова.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов в весе до 71 кг одолел хозяина ринга Зеяда Ишаиша.

19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов одержал победу над японцем Казуму Аратаке.

Шесть серебряных призёров: Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма, Сабырхан Махмуд в весе 54 килограммов, Серик Темиржанов в весе 57 килограммов, Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов, Нурканат Райыс в весе 75 килограммов и Камшыбек Кункабаев в весе свыше 92 килограммов.

Бронзу завоевали Саматали Тольтаев в весе до 60 килограммов, Нурбек Оралбай — 80 килограммов и Сагындык Тогамбай — 86 килограммов.

Напомним, женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат также на втором месте: с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Золотые медали принесли: Алуа Балкибекова в весе 48 килограмов, Жайна Шекербекова в весе до 54 килограмма, Карина Ибрагимова в весе 57 килограммов. Гульсая Ержан в весе 81 килограмм стала серебряной призёркой. Бронзу принесли Назым Кызайбай в весе 50 килограммов, Жазира Оракбаева в весе 52 килограмма, Мадина Нуршаева в весе 66 килограммов, Дарига Шакимова в весе 70 килограммов и Ляззат Кунгейбаева в весе +81 килограмм.