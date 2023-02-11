Сколько медалей взяли казахстанцы в первый день чемпионата Азии по лёгкой атлетике

Фото: Olympic.kz

В первый день чемпионата Азии по лёгкой атлетике в помещении, стартовавшего в Астане, команда Казахстана отметилась двумя золотыми медалями, двумя серебряными и одной бронзовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Фото: Olympic.kz

Золотую награду завоевала казахстанка кенийского происхождения Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.

Фото: акимат ВКО

Серебряную медаль Казахстану принесла уроженка Павлодарской области Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.

Элина Михина выиграла финальный забег на 400 метров. У мужчин в этом же виде программы Михаил Литвин показал второй результат.

Также сегодня, 11 февраля, Акбаян Нурмамет завоевала "бронзу" в беге на 1500 метров.

Напомним, в столице Казахстана проходит Х Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. В первый день в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" разыграли три комплекта медалей из 26.

В чемпионате принимают участие 359 спортсменов из 31 страны мира.