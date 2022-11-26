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  • Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии
olympic.kz Вчера, 22:57
383
Вчера, 22:57
383
Фото: olympic.kz

Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии

Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в городе Сейняйоки в Финляндии. В первый день соревнований казахстанские спортсмены отметились тремя медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации конькобежцев.  
 
В женских забегах на 1000 метров казахстанка Алина Дауранова завоевала золотую медаль. Она пересекла финишную черту с результатом 1:22.107 и стала чемпионкой дистанции. На втором месте представительница Польши Виктория Добровская (1:22.780), бронза у Серены Пергер (1:22.849) из Италии. 
 
Никита Важенин на дистанции 1000 метров стал серебряным призёром. Его результат — 1:14.118 секунд. Чемпионом дистанции стал японец Иса Гунджи (1:12.143), тройку лидеров замкнул Тим Принс (1:14.138) из Нидерландов.  
 
Также бронзовым призером этапа кубка мира стал казахстанец Нуралы Акжол. В забеге на 3000 метров спортсмен показал результат 4:06.16 минуты. На первой и второй позиции расположились представители Нидерландов - Стин Ван де Бент (3:57.36) и Ремко Стам (4:04.07), соответственно.  
 
Завтра, 27 ноября состоится заключительный день соревнований. Казахстан на юниорском ЭКМ представляют: 

1. Алина Дауранова 
2. Дарья Гаврилова  
3. Алена Лифатова  
4. Арина Ильященко  
5. Акжол Нуралы  
6. Андрей Семёнов  
7. Роман Биназаров  
8. Никита Важенин  

Нео-сеньоры: 

1. Мукаев Маскат. 
2. Шеремета Вячеслав. 
3. Жардембекулы Алтай  
5. Шумекова Инесса 
6. Артемьева Маргарита

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#спорт
BaigeNews.kz
Вчера, 22:57
383
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