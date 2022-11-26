Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии

Фото: olympic.kz

Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в городе Сейняйоки в Финляндии. В первый день соревнований казахстанские спортсмены отметились тремя медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации конькобежцев.



В женских забегах на 1000 метров казахстанка Алина Дауранова завоевала золотую медаль. Она пересекла финишную черту с результатом 1:22.107 и стала чемпионкой дистанции. На втором месте представительница Польши Виктория Добровская (1:22.780), бронза у Серены Пергер (1:22.849) из Италии.



Никита Важенин на дистанции 1000 метров стал серебряным призёром. Его результат — 1:14.118 секунд. Чемпионом дистанции стал японец Иса Гунджи (1:12.143), тройку лидеров замкнул Тим Принс (1:14.138) из Нидерландов.



Также бронзовым призером этапа кубка мира стал казахстанец Нуралы Акжол. В забеге на 3000 метров спортсмен показал результат 4:06.16 минуты. На первой и второй позиции расположились представители Нидерландов - Стин Ван де Бент (3:57.36) и Ремко Стам (4:04.07), соответственно.



Завтра, 27 ноября состоится заключительный день соревнований. Казахстан на юниорском ЭКМ представляют:

1. Алина Дауранова

2. Дарья Гаврилова

3. Алена Лифатова

4. Арина Ильященко

5. Акжол Нуралы

6. Андрей Семёнов

7. Роман Биназаров

8. Никита Важенин

Нео-сеньоры: