Сколько людей с именем Наурыз живут в Казахстане
Сегодня, 07:37
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Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
121Фото: egov.kz
В Казахстане живут 1472 человека с именем Наурыз, семеро – с именем Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.
Также в стране живут немало людей с производными именами: 3206 Наурызбеков, 2940 Наурызбаев, 272 Наурызхана, 241 Наурызгүл (включая варианты написания), 51 Наурызжан и одна Наурыз-Мейрама.
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