Сколько легковых авто зарегистрировано в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывается 5 млн 473,7 тысячи автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Из них 88% или 4 миллиона 816,8 тысячи – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.
Подавляющее большинство автомобилей (81,9%) передвигаются на бензине. На дизельном топливе ездят 7,1% машин. Несмотря на экологические преимущества, лишь 0,2% автомобилей работают на газе и столько же на электричестве. Смесь бензина и других видов топлива используется в 7,5% автомобилей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электромобилей в стране выросло с 3229 до 9906 единиц. Лидирует по их числу Алматы (5809), далее слудеют Астана (1252) и Алматинская область (466).
Самое читаемое
- Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт
- Кто такой Томас Мэтью Крукс: что известно о стрелявшем в Трампа 20-летнем парне
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Режим ЧС из-за схода селей введен в городе Ош Кыргызстана
- Погибший во время покушения на Трампа мужчина спасал семью