Сколько кредитов выдали по программе 7-20-25
Больше всего заёмщиков в Астане.
Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
107Фото: baigenews.kz
В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 26 декабря выдано 77 576 займов на сумму 1,074 триллиона тенге", - сказано в сообщении.
В Астане займы получили 28 262 человека на сумму 450,2 миллиарда тенге.
В Алматы - 16 075 заёмщиков на сумму 253,5 миллиарда тенге.
В Шымкенте - 5 753 человека на сумму 73,4 миллиарда тенге.
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