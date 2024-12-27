В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 26 декабря выдано 77 576 займов на сумму 1,074 триллиона тенге", - сказано в сообщении.

В Астане займы получили 28 262 человека на сумму 450,2 миллиарда тенге.

В Алматы - 16 075 заёмщиков на сумму 253,5 миллиарда тенге.

В Шымкенте - 5 753 человека на сумму 73,4 миллиарда тенге.