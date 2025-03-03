  • 3 Марта, 16:49
  • BAIGENEWS

Сколько кредитов выдали по программе 7-20-25 в Казахстане

Самые активные заемщики в Астане.

Сегодня, 16:25
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baigenews.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz

В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане по состоянию на 27 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

"Выдано 78 649 займов на сумму 1,093 триллиона тенге", - сказано в сообщении.  

В Астане займы получили 28 688 человек на сумму 458 миллиардов тенге. В Алматы - 16 388 заёмщиков на сумму 259,3 миллиарда тенге. В Шымкенте - 5 840 человек на сумму 75 миллиардов тенге.

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