Сколько кредитов выдали по программе 7-20-25 в Казахстане
Самые активные заемщики в Астане.
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
58Фото: baigenews.kz
В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане по состоянию на 27 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
"Выдано 78 649 займов на сумму 1,093 триллиона тенге", - сказано в сообщении.
В Астане займы получили 28 688 человек на сумму 458 миллиардов тенге. В Алматы - 16 388 заёмщиков на сумму 259,3 миллиарда тенге. В Шымкенте - 5 840 человек на сумму 75 миллиардов тенге.
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