Сколько казахстанцев взяли открепительные удостоверения для участия в референдуме

Больше 5400 открепительных удостоверений получили казахстанцы, для участия в голосовании 6 октября, передает BaigeNews.kz.

Об этом на заседании в Центральной комиссии референдума сообщил ее председатель Нурлан Абдиров. По его словам, в день голосования каждый сможет проверить, где он зарегистрирован на 4622 участках.

"Человек приходит и может найти свой участок. Это делается очень быстро. Вчера сделали пробный тест, система работает. Кроме того, у нас есть люди, которые вообще без прописки, но они граждане Казахстана. Вот для них на 196 участках есть возможность на один день прописаться и проголосовать. Как правило, это по пять участков на территории областных центров и столько же в городах республиканского значения", - рассказал Нурлан Абдиров.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин рассказал об этих системах подробнее.