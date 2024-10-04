Сколько казахстанцев взяли открепительные удостоверения для участия в референдуме
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Больше 5400 открепительных удостоверений получили казахстанцы, для участия в голосовании 6 октября, передает BaigeNews.kz.
Об этом на заседании в Центральной комиссии референдума сообщил ее председатель Нурлан Абдиров. По его словам, в день голосования каждый сможет проверить, где он зарегистрирован на 4622 участках.
"Человек приходит и может найти свой участок. Это делается очень быстро. Вчера сделали пробный тест, система работает. Кроме того, у нас есть люди, которые вообще без прописки, но они граждане Казахстана. Вот для них на 196 участках есть возможность на один день прописаться и проголосовать. Как правило, это по пять участков на территории областных центров и столько же в городах республиканского значения", - рассказал Нурлан Абдиров.
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин рассказал об этих системах подробнее.
"Был изменен на время проведения референдума сам алгоритм регистрации граждан. Так, в качестве места регистрации указывается адрес избирательного участка. Кроме того, установлены ограничения для тех, у кого уже есть постоянная регистрация по месту жительства. Сервисы работают в стабильном режиме, каких-либо критических нагрузок не выявлено", - продолжил Ростислав Коняшкин.
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