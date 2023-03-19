Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом

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О том, как казахстанцы голосуют за рубежом, рассказал заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко, передает BaigeNews.kz.

"Голосование на внеочередных выборах в мажилис и маслихаты близится к завершению. Поскольку Казахстан как ответственный член мирового сообщества заинтересован в проведении выборов в соответствии с международными стандартами, на выборы были приглашены международные наблюдатели. От 12 международных организаций и 41 государства аккредитованы 793 наблюдателя. Наряду с ними в наблюдении за выборами участвуют 236 иностранных журналиста", - сообщил Василенко.

По его словам, в Астане и Алматы открыты центры помомощи международным наблюдателям и иностранным журналистам, оснащенные всеми необходимыми техническими средставами. С сегодняшнего утра наблюдатели предоставляют своих спикеров в режиме брифингов и конференций.

"В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом, при загранучреждениях РК в 62 иностранных государствах образованы 77 участковых избирательных комиссий, общим количеством избирателей 12 016 человек. По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня (19 марта) за рубежом завершило работу 11 участковых избирательных комиссий (Сеул, Токио, Пекин, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор, Гонконг, Шанхай, Бангкок, Джакарта и Ханой) и в целом проголосовало порядка 5071 граждан Казахстана, что составляет 41,8 процентов", - рассказал он на брифинге в ЦИК.

Работу продолжают 66 участков. Голосование за рубежом завершится на избирательном участке в Сан-Франциско 20 марта в 09:00 по времени Астаны.