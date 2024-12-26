В Казахстане по состоянию на 24 декабря 2024 года 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата (далее – ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 14 195 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 201 человек, из них назначено 3 087 получателям. За назначением из четырёх источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 994 человека, из них назначено 10 336 получателям", - говорится в сообщении.

Кроме того, 240 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 138 граждан не ответили на СМС-сообщение. 394 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

"В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 546 чел., 4 источника – 1 926 чел.), Костанайской (2 источника – 343 чел., 4 источника – 1 172 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 287 чел., 4 источника – 1 204 чел.) областях", - проинформировали в Минтруда.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

"Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии. С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ", - дбавили в Минтруда.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

Напомним, ранее стало известно, как изменятся пособия и декретные выплаты в Казахстане в 2025 году.