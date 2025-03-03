Более 2 миллионов казахстанцев получили госпремию на свои счета в Отбасы банке, передаёт BaigeNews.kz.

В минувшие выходные вкладчики Отбасы банка увидели на своих накопительных счетах новое пополнение. На их депозиты была зачислена премия государства.

"По итогам 2024 года 2 134 279 казахстанцев, копивших на свое жилье в Отбасы банке, получили премию государства. При этом каждый четвертый вкладчик Отбасы банка получил максимальную премию в размере 147 680 тенге. Премия государства в размере 20% начисляется на сумму накоплений, которая не превышает 200 МРП. В 2024 году 1 МРП был равен 3 692 тенге. Это значит, что максимальная сумма, которая подлежала поощрению, составила 738 400 тенге", - говорится в сообщении.

Выплату премии по закону обеспечивает государство. Так оно помогает своим гражданам, которые участвуют в системе жилищных строительных сбережений, быстрее накопить на свое жилье.

Премия государства начисляется только на те накопления, которые ранее не были поощрены. То есть каждый год учитывается новое пополнение, сделанное именно в текущем году, и остаток накоплений, который не был поощрен в прошлом году. Если в предыдущем году сумма на депозите, которая подлежит поощрению, превышала 200 МРП, то оставшаяся разница будет учитываться для расчета премии государства в этом году.

Если один вкладчик имеет в банке несколько депозитов, то премия государства будет зачислена только на один из них.

По итогам 2025 года максимальная премия государства уже будет равна 157 280 тенге. Чтобы ее получить, необходимо накопить на счете в Отбасы банке как минимум 786 400 тенге (200 МРП). Для этого вкладчикам необходимо ежемесячно откладывать на депозит порядка 65 533 тенге.