Сколько казахстанцев готовы принять участие в референдуме по АЭС

Институт общественной политики 4-5 сентября провёл экспресс-опрос об отношении казахстанцев к предстоящему референдуму по АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц до события фиксируется высокий уровень информированности населения. На момент опроса 74,6% респондентов в той или иной степени осведомлены о проведении Республиканского референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября. Каждый четвёртый (25,4%) впервые узнал об этом.

На вопрос "Пойдёте ли Вы голосовать на референдум по строительству АЭС?", ответы респондентов распределились следующим образом:

• 45,5% – заявили о твёрдой готовности принять участие;

• 12,3% – сообщили о том, что скорее всего пойдут голосовать.

В совокупности, 57,8% опрошенных планируют принять участие в предстоящем референдуме.

На вопрос "Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?" большинство респондентов (59,3%) высказались в поддержку идеи. 28,3% участников опроса выбрали вариант ответа "нет, я не согласен" и еще 12,4% - пока не определились с позицией по строительству АЭС.

В целом, мнения жителей страны по данному вопросу находятся в процессе формирования.

В совокупности 28,4% респондентов ответили, что на момент опроса в той или иной степени не намерены участвовать в референдуме:

• 9,7% скорее не пойдут;

• 18,7% не планируют участвовать.

Ещё 13,8% пока не определились со своим участием в референдуме.

Опрос проведен с соблюдением норм законодательства РК. Уведомление ЦИК РК № ОСК-08-18/1200 от 4.09.2024 г. о проведении замеров общественного мнения.

Исследование проведено методом массового опроса. В нём приняли участие 2 000 жителей городов и сёл в возрасте старше 18 лет из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей. Выборка репрезентативная для взрослого населения страны, ошибка выборки не превышает ±2,2%.