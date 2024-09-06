Сколько казахстанцев готовы принять участие в референдуме по АЭС
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Институт общественной политики 4-5 сентября провёл экспресс-опрос об отношении казахстанцев к предстоящему референдуму по АЭС, передаёт BaigeNews.kz.
За месяц до события фиксируется высокий уровень информированности населения. На момент опроса 74,6% респондентов в той или иной степени осведомлены о проведении Республиканского референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября. Каждый четвёртый (25,4%) впервые узнал об этом.
На вопрос "Пойдёте ли Вы голосовать на референдум по строительству АЭС?", ответы респондентов распределились следующим образом:
• 45,5% – заявили о твёрдой готовности принять участие;
• 12,3% – сообщили о том, что скорее всего пойдут голосовать.
В совокупности, 57,8% опрошенных планируют принять участие в предстоящем референдуме.
На вопрос "Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?" большинство респондентов (59,3%) высказались в поддержку идеи. 28,3% участников опроса выбрали вариант ответа "нет, я не согласен" и еще 12,4% - пока не определились с позицией по строительству АЭС.
В целом, мнения жителей страны по данному вопросу находятся в процессе формирования.
В совокупности 28,4% респондентов ответили, что на момент опроса в той или иной степени не намерены участвовать в референдуме:
• 9,7% скорее не пойдут;
• 18,7% не планируют участвовать.
Ещё 13,8% пока не определились со своим участием в референдуме.
Опрос проведен с соблюдением норм законодательства РК. Уведомление ЦИК РК № ОСК-08-18/1200 от 4.09.2024 г. о проведении замеров общественного мнения.
Исследование проведено методом массового опроса. В нём приняли участие 2 000 жителей городов и сёл в возрасте старше 18 лет из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей. Выборка репрезентативная для взрослого населения страны, ошибка выборки не превышает ±2,2%.
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