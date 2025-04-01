Сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в этом году
Прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года.
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Ожидается, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, согласно Закону РК "Об образовании" в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате - непосредственно в школах. Для этого всех школах организованы приемные комиссии.
Как сообщает МЦРИАП, в этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную – данные из "Паспорта здоровья ребенка" и "Карты профилактических прививок" загружаются автоматически.
В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.
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