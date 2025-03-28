В Казахстане завершена интеграция всех участников лекарственного оборота в системе цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня в системе работают 19 отечественных товаропроизводителей, 276 субъектов оптовой реализации, более 8000 аптек и свыше 1900 медицинских организаций.

Крупные дистрибьюторы осуществили ввоз 60,9 млн упаковок промаркированных препаратов, из них 46 млн введены в оборот. Аптечными организациями принято 48,4 млн упаковок, а количество выведенных из оборота лекарств составило 29,2 млн упаковок.

Всего с момента внедрения цифровой маркировки, с 1 июля 2024 года промаркировано 110,4 млн упаковок лекарств отечественного производства, 76,8 млн введены в оборот.

При этом Министерство здравоохранения РК осуществляет постоянный мониторинг своевременного приема и выбытия лекарств из оборота в информационной системе маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.

Так, по состоянию на конец марта 2025 года уровень выбытия маркированных лекарственных препаратов в медицинских организациях составил 53,2 %, что на 17,1 % выше по сравнению с показателями на конец января. Вывод из оборота маркированных лекарственных средств в аптечных организациях за аналогичный период вырос на 24,3 %, составив 60,3 %.

Напомним, что обязательная цифровая маркировка всех лекарственных средств введена в Казахстане с 1 июля 2024 года – эта мера направлена на борьбу с контрафактной продукцией и повышение прозрачности рынка лекарств. В ноябре 2024 года утверждена Дорожная карта по дальнейшему развитию системы маркировки и прослеживаемости, в которой определены ключевые направления технического и организационного развития проекта.