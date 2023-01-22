Сколько казахстанок дошли до финала чемпионата Азии по боксу до 22 лет

Фото: sports.kz

Казахстан шокирующе выступил в женских полуфиналах чемпионата Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Из девяти участвовавших в полуфинале спортсменок в финал смогли выйти лишь две — Жасмин Кизатова в весе 70 килограммов и Гульсая Ержан в весе 81 килограмм.

Жасмин Кизатова сразилась с представительницей Вьетнама Труонг Мин Тху Кюнх и победила ее техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором и третьем раундах рефери отсчитала Тху Кюнх нокдаун, после чего зафиксировала досрочную победу Кизатовой.

Гульсая Ержан сразилась с представительницей Непала Тришей Джебегу и победила ее единогласным решением судей. В первом раунде рефери дважды отсчитал Джебегу нокдаун.

Обе казахстанки в финале континентального первенства и будут претендовать на "золото".

Свои полуфинальные бои проиграли Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг) — в итоге они стали бронзовыми призерками турнира.

Изначально женская сборная Казахстана была представлена одиннадцатью спортсменками: до медалей не добрались Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг).

Также на чемпионате Азии должна была выступить Елдана Талипова (+81 кг), однако в ее весовую категорию не заявилась ни одна соперница.