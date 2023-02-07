Сколько кандасов переехали в Казахстан с начала года

Фото: kazembassy.ru

В январе на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись один миллион 108,5 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2023 года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3 процента – из КНР, 15,9 процента – из России, 8,4 процента – из Туркменистана, 4,5 процента – из Монголии и 4,9 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27 процентов), Мангистауской (16,6 процента), Туркестанской (7,1 процента), и Жамбылской (3,6 процента) областях, а также в городах Астана (10,5 процента), Алматы (7,6 процента) и Шымкент (6,5 процента).

По состоянию на 1 февраля, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1 процента, 22,7 процента человек моложе трудоспособного и 8,2 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1 процента имеют высшее образование, 40,9 процента среднее специальное образование, 35,2 процента общее среднее образование и 3,8 процента не имеют образования.