Сколько из бюджета получат "Назарбаев Университет" и НИШ в 2023 году

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В министерстве финансов в ответ на запрос редакции BaigeNews.kz сообщили о том, какая сумма предусмотрена на расходы "Назарбаев Университету" и "Назарбаев Интеллектуальным школам" в 2023 году из республиканского бюджета. На два учреждения предусмотрено почти 85,5 млрд тенге.

"В уточнённом республиканском бюджете на 2023 год автономным организациям образования предусмотрены расходы: "Назарбаев Университет" - 41 115 миллиона тенге, "Назарбаев Интеллектуальные школы" - 44 348 миллиона тенге", - говорится в ответе на запрос редакции.

В ведомстве также сообщили, что эндаумент фонду учебных заведений "Nazarbayev Fund" минфин средств из республиканского бюджета не выделял. Аудиторские мероприятия по вопросу деятельности этого фонда министерством так же не проводились.

Ранее в "Назарбаев университете" рассказали о финансировании и статусе учебного заведения.

Напомним, депутат мажилиса Мурат Абенов поднял вопрос эффективности работы вуза. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ответ призвал не политизировать тему и "не разрушать то, что есть".