Сколько иностранцев трудится в Казахстане

По состоянию на 1 февраля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 12 882 иностранных гражданина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным Минтруда, на данный момент в Казахстане насчитывается 1 657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 326 чел. (33,5%), обрабатывающей промышленности – 1 370 чел. (10,6%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 298 чел. (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 843 чел. (6,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 чел. (4,6%)", - говорится в сообщении.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 045 чел. (31,4%), Индия – 1 152 чел. (8,9%), Турция – 1 110 чел. (8,6%), Узбекистан – 673 чел. (5,2%).

В 2024 году общая квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.