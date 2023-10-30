Сколько иностранцев трудится в Казахстане

На 1 октября 2023 года на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 534 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным министерства, в Казахстане насчитывается 1 529 работодателей, использующих ИРС. При этом, на них работают более 471,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,9% от общей численности работников.

Также как сообщили в ведомстве, в 2023 году общая квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 887 чел. (34,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 637 чел. (11,5%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 360 чел. (9,6%), обрабатывающей промышленности – 1 219 чел. (8,3%), профессиональной, научной и технической деятельности – 896 чел. (6,3%)", - говорится в сообщении.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 944 чел. (27,8%), Узбекистан – 1 714 чел. (12,1%), Индия – 1 326 чел. (9,3%), Турция – 1 288 чел. (9,1%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 515 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 717 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 332 и 680 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 897 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 393 человека.