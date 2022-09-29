Сколько иностранцев сейчас работают в Казахстане, сообщили в Минтруда

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Количество трудовых мигрантов в Казахстане с начала года снизилось на 16 процентов. Сейчас в стране официально работают 15 524 иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеют следующие категории: 594 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 091 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлечённой ИРС относится к третьей (специалисты) и четвёртой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 894 и 911 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 430 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 604 человека", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в Казахстане иностранцы работают в 1 748 компаниях. При этом в министерстве отмечают, что их количество не превышает четырёх процетов от общей численности их работников.

Наибольшее количество работают в сферах строительства – 6 139 человек (40 процентов); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 489 человека (10 процентов); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 256 человек (восемь процентов); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 158 человек (восемь процентов); ообрабатывающей промышленности – 1 154 человек (восемь процентов).

В основном трудовые мигранты приезжают из Китая (3 576), Индии (1 740), Турцим (1 701), Узбекистана (1 535), Великобритании (1 127).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает и распределяет квоты на привлечение в республику иностранных специалистов. После поручения Токаева в январе во время встречи с представителями крупного отечественного бизнеса МТСЗН сократило квоту на привлечение иностранцев на работу с ранее запланированных 28 352 до 23 560 человек (-16 процентов).