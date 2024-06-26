Сколько иностранцев работает в Казахстане

По состоянию на 1 июня 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 937 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным Минтруда, в Казахстане насчитывается 1 789 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 443,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.

“По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 403 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 817 чел., административное и вспомогательное обслуживание – 1 684 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 387 чел., обрабатывающей промышленности – 1 275 чел. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 938 чел., Узбекистан – 1 919 чел., Индия – 1 145 чел., Турция – 1 101 чел”, - сообщили в ведомстве.

В Минтруда напомнили, что в 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.