Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асет Турысов рассказал, сколько иностранных граждан получили Индивидуальный идентификационный номер, передаёт BaigeNews.kz.

"С 21 сентября около 200 тысяч заявок (подано - Авт.). Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию про представление ИИН (россиян - Авт.) я не смогу ответить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счёт открыть, он обязан получить ИИН", - сказал Турысов.

За две недели с момента объявления в России частичной мобилизации около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане. Об этом в начале октября рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Напомним, В Казахстане получить ИИН иностранцы могут в банке. В середине октября в МВД заявили, что число россиян, выезжающих из страны, превышает количество прибывающих граждан России в нашу страну.