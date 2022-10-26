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  • Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве
pixabay.com Сегодня, 10:18
100
Фото: pixabay.com

Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асет Турысов рассказал, сколько иностранных граждан получили Индивидуальный идентификационный номер, передаёт BaigeNews.kz.

"С 21 сентября около 200 тысяч заявок (подано - Авт.). Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию про представление ИИН (россиян - Авт.) я не смогу ответить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счёт открыть, он обязан получить ИИН", - сказал Турысов. 

За две недели с момента объявления в России частичной мобилизации около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане. Об этом в начале октября рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин. 

Напомним, В Казахстане получить ИИН иностранцы могут в банке. В середине октября в МВД заявили, что число россиян, выезжающих из страны, превышает количество прибывающих граждан России в нашу страну.

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#ИИН #иностранцы #россияне
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:18
100
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