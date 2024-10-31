Сколько иностранцев отбывают тюремное наказание в Казахстане
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Казахстан ратифицировал договор с Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, передает BaigeNews.kz.
Документ должен оказать помощь реинтеграции осужденных в общество страны, гражданами которой они являются. В тексте договора прописаны условия и порядок передачи таких людей. Одно из главных требований – наличие письменного согласия от заключенного или его законного представителя. Оно должно быть добровольным и осознанным.
"Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. При ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", - рассказал сенатор Наурызбай Байкадамов.
Депутат Сената Евгений Больгерт уточнил, что документ рассчитан на правовое урегулирование отношений между компетентными органами двух стран. Сейчас такие договоры заключены с 23 странами, в числе которых Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
"Только за последние пять лет из других стран для отбывания наказания в Казахстане передано 160 наших граждан, еще 900 человек отбывают наказание в нашей стране. Кроме того, данный договор не только укрепляет двусторонние отношения, но и создает правовые рамки для реализации принципов социальной реабилитации и защиты прав человека. В этой связи передача осужденного государству, гражданином которого он является, для исполнения уголовного наказания рассчитана на повышение эффективности его исполнения благодаря перемещению осужденного в более благоприятную ему среду, что приведет также к сокращению ограничений прав осужденного", - добавил сенатор.