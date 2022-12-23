Сколько иностранцев легально работают в Казахстане

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По данным на 1 декабря, по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны работает 13 951 иностранный гражданин. В ноябре число работников, приехавших из других стран, составляло 14 957 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.

На привлечение иностранной рабочей силы выданы 568 разрешений для руководителей и их заместителей, 3017 разрешений выданы для руководителей структурных подразделений, специалисты и квалифицированные рабочие получили 7436 и 810 разрешений сооветственно. На сезонные работы привлечены 564 человека, а в рамках корпоративного перевода — 1556 человек.

Сейчас в Казахстане насчитывается 1679 работодателей, где работают граждане иностранных государств. Их основной трудовой коллектив на 97% остоит из граждан РК.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства — 5780 человек (42 процента); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1476 человек (11 процентов); профессиональной, научной и технической деятельности — 1057 человек (восемь процентов); обрабатывающей промышленности — 953 человека (семь процентов); сельского, лесного и рыбного хозяйства — 547 человек (четыре процента).

В основном трудовые мигранты приезжают из Китая — 3518 человек, Индии — 1645, Турции — 1577, Великобритании — 1091, Узбекистана — 693 человека.

Отметим, что для защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливает и распределяет квоты на привлечение в республику иностранных специалистов. В январе 2022 года министерство сократило квоту на привлечение трудовых мигрантов с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц — на 7255 единиц (25 процентов). В декабре 2022 года квота была сокращена дополнительно на 997 единиц до 20 100.