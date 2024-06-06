Сколько иностранных туристов посетили Казахстан в 2023 году

Свыше девяти миллионов иностранных туристов посетили Казахстана в 2023 году. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта нашей страны Нуртас Карипбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, этот показатель в два раза больше по сравнению с 2022 годом. При этом увеличилось и количество казахстанцев, путешествовавших внутри страны. По итогам 2023 года число отечественных путешественников составило 9,6 млн человек.

"По итогам прошлого года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма. Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года", - сказал Нуртас Карипбаев.

Он отметил, что налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 450 млрд тенге, на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года.