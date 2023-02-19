Сколько иностранных наблюдателей аккредитовано на выборы в Мажилис

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С момента открытия института международного наблюдения в Казахстане на выборы аккредитованы 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и трёх международных организаций. Об этом рассказал секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день на аккредитацию представлены 15 наблюдателей от одного иностранного государства и международной организации. Одна кандидатура представленм на аккредитацию от Исламской Республики Иран и 14 — от Миссии наблюдателей по СНГ. Также представлены кандидатура председателя Центральной комиссии по выборам и референдуму Таджикистана Бакдиора Кудиорзада, и члена Центральной избирательной комиссии Армении Анны Григорьян, — сообщил Мухтар Ерман.

Он отметил, что уже подготовлен проект постановления комиссии по аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международной организации.

Напомним, ранее в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам. Как подчеркнул председатель ЦИК Нурлан Абдиров, в среднем конкуренция на один мандат составляет 15 человек.

Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты назначены на 19 марта. В субботу в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.