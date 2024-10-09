Сколько готов Антикор заплатить казахстанцам за сообщение о коррупции

Антикоррупционная служба РК призывает казахстанцев сообщать о коррупции. Сумма вознаграждения составляет до 15 миллионов тенге. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК, передает BaigeNews.kz.

"Вознаграждение сейчас составляет до десяти процентов, но не более четырёх тысяч МРП. За сообщения о коррупции можно получить до 15 миллионов тенге. За девять месяцев этого года территориальные департаменты агентства за содействие уже поощрили 76 человек, сумма выплаты составила 28,9 млн тенге", — сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта был проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Расходы Казахстана на массовый спорт оказались в девять раз меньше, чем на спорт высших достижений.