Сколько государственных детсадов откроют в Астане в 2025 году
В ближайшие четыре года до 18 тысяч детей будут устроены в дошкольные организации образования.
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Как минимум 10 новых государственных детских садов откроют в Астане в следующем году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Аким столицы Женис Касымбек признал, что в городе есть дефицит мест в детских садах. С 2017 года в Астане не построен ни один государственный детсад. А люди ждут открытия именно таких учреждений, ведь в них оплата за место минимальная.
Женис Касымбек на брифинге в СЦК сообщил, что в 2024 году акимат приступил к строительству государственных детских садов.
"В этом году мы начали строительство 10 таких садов. В ближайший квартал планируем три из них запустить в эксплуатацию. В том числе один детский сад в Пригородном, второй - на Айтеке би", - отметил Касымбек.
До 2029 года в Астане будет открыто 60 госсадиков. Если учесть, что в среднем каждый детский сад принимает от 200 до 300 детей, то в ближайшие четыре года 12-18 тысяч детей будут устроены в государственные детские сады.
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