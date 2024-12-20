  • 20 Декабря, 17:26
  • BAIGENEWS

Сколько государственных детсадов откроют в Астане в 2025 году

В ближайшие четыре года до 18 тысяч детей будут устроены в дошкольные организации образования.

Сегодня, 16:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
almatydc.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
112
Фото: almatydc.kz

Как минимум 10 новых государственных детских садов откроют в Астане в следующем году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким столицы Женис Касымбек признал, что в городе есть дефицит мест в детских садах. С 2017 года в Астане не построен ни один государственный детсад. А люди ждут открытия именно таких учреждений, ведь в них оплата за место минимальная. 

Женис Касымбек на брифинге в СЦК сообщил, что в 2024 году акимат приступил к строительству государственных детских садов.

"В этом году мы начали строительство 10 таких садов. В ближайший квартал планируем три из них запустить в эксплуатацию. В том числе один детский сад в Пригородном, второй - на Айтеке би", - отметил Касымбек. 

До 2029 года в Астане будет открыто 60 госсадиков. Если учесть, что в среднем каждый детский сад принимает от 200 до 300 детей, то в ближайшие четыре года 12-18 тысяч детей будут устроены в государственные детские сады.

Самое читаемое

Наверх