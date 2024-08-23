Сколько госслужащих насчитывается в Казахстане
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
104Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, сколько чиновников насчитывается в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На сегодня фактическая численность госслужаших составляет порядка 83 тыс человек", - сказал Салауат Муксимов.
При этом он не сказал, сколько средств идут на их содержание, ссылаясь на то, что это не компетенция Агентства.
"Это можно адресовать уполномоченным органам в области финансов и экономики. В целом следует сказать, что при утверждении штатной единицы, естественно, каждый госорган и гослужащий в этой части работают исключительно для выполнения функциональных задач госоргана", - отметил он.
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