Сколько госслужащих насчитывается в Казахстане

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, сколько чиновников насчитывается в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня фактическая численность госслужаших составляет порядка 83 тыс человек", - сказал Салауат Муксимов.

При этом он не сказал, сколько средств идут на их содержание, ссылаясь на то, что это не компетенция Агентства.