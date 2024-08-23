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Сколько госслужащих насчитывается в Казахстане

Сегодня, 12:28
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pixabay Сегодня, 12:28
Сегодня, 12:28
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Фото: pixabay

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, сколько чиновников насчитывается в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня фактическая численность госслужаших составляет порядка 83 тыс человек", - сказал Салауат Муксимов.

При этом он не сказал, сколько средств идут на их содержание, ссылаясь на то, что это не компетенция Агентства.

"Это можно адресовать уполномоченным органам в области финансов и экономики. В целом следует сказать, что при утверждении штатной единицы, естественно, каждый госорган и гослужащий в этой части работают исключительно для выполнения функциональных задач госоргана", - отметил он.

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