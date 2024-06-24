Сколько этнических казахов вернулись в Казахстан с начала 2024 года

По состоянию на 1 июня 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 7 353 этнических казаха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Всего по данным ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 135,7 тыс. этнических казахов.

“Более половины кандасов (49,4%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 6,3% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 34,4% – из Узбекистана, 3,2% – из России и 1,3% – из других стран. По состоянию на 1 июня т.г., число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, несовершеннолетние граждане 31,2% и пенсионеры 9,7%”, - говорится в сообщении.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 22,6% среднее специальное образование, 55,3% общее среднее образование и 5,2% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 июня 2024 года в регионы расселения переселено 1697 кандасов.