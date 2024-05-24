Сколько этнических казахов вернулись на историческую родину с начала 2024 года

По состоянию на 1 мая 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 5 926 этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 134,3 тыс. этнических казахов.

"Более половины кандасов (50,3%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 33,4% – из Узбекистана, 6,4% – из Туркменистана, 5,2% – из Монголии, 3,4% – из России и 1,3% – из других стран. По состоянию на 1 мая т.г., число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,9%, несовершенолетние 31,6% и пенсионеры 9,5%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 22,6% среднее специальное образование, 55,1% общее среднее образование и 5,3% не имеют образования", - говорится в сообщении.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 мая 2024 года в регионы расселения переселено 1453 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1246 кандасам. В частности, 401 человек был трудоустроен на постоянную работу.