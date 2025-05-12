На правчасе в Мажилисе депутат Ерлан Саиров резко раскритиковал политику водного управления в Казахстане, обвинив правительство в неэффективном расходовании бюджетных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Согласно вашему отчёту, ситуация с водой в стране кажется стабильной. Но в реальности всё иначе. Сегодня нехватка воды ощущается повсеместно – на востоке, западе, юге. Мы ежегодно платим 5 миллиардов тенге за российскую воду, которая даже не доходит до конечных пользователей. Она "застревает" в районе Жалпактал. Получается, мы просто льём бюджетные деньги в песок", - заявил депутат, обращаясь к министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову.

Саиров привёл в пример Западно-Казахстанскую область, где воду получают из России. Несмотря на многомиллиардные расходы, проблема водоснабжения там не решается, а проект строительства водохранилища в Жалпактале, начатый десять лет назад, до сих пор не завершён.

Парламентарий также затронул проблему незаконного распределения воды. По его словам, до 40% водных ресурсов в Казахстане теряются ежегодно именно из-за несанкционированного отбора.

"Когда вы прекратите эту практику? Пока мы не решим вопрос эффективного использования воды в сельском хозяйстве, никакие крупные проекты не дадут результата. Даже механизма экономии воды у нас до сих пор нет", - подчеркнул Саиров.

В ответ министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что ведомство планирует строительство двух водохранилищ в регионе и перевод системы заключения договоров на подачу воды в электронный формат. Кроме того, в ряде областей уже начались проверки, по итогам которых были наложены многомиллионные штрафы и приняты кадровые решения.