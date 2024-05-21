Сколько еще платных парковок могут открыть в Астане

Каждый день на дороги столицы выезжают 650 тысяч автомобилей. Рано или поздно водителям нужно делать остановки, но найдётся ли свободная парковка? Корреспондент BaigeNews.kz отправился в центр города, чтобы наглядно показать – мест на всех там уже не хватает. Заполнены до отказа даже платные стоянки. Какие проблемы это за собой несет, почему заставленная машинами дорога представляет опасность и причем тут шлагбаумы во дворах? Подробности в репортаже.