Сколько еще платных парковок могут открыть в Астане
Вчера, 19:13
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Вчера, 19:13Вчера, 19:13
333Фото: gov.kz
Каждый день на дороги столицы выезжают 650 тысяч автомобилей. Рано или поздно водителям нужно делать остановки, но найдётся ли свободная парковка? Корреспондент BaigeNews.kz отправился в центр города, чтобы наглядно показать – мест на всех там уже не хватает. Заполнены до отказа даже платные стоянки. Какие проблемы это за собой несет, почему заставленная машинами дорога представляет опасность и причем тут шлагбаумы во дворах? Подробности в репортаже.
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