Сколько энергии может дать всего 4 грамма урана показали жителям Астаны

Сколько топлива нужно для выработки 40 тысяч кВт/ч энергии? Наглядный пример продемонстрировали жителям столицы. В Центральном парке установили экспозицию "Атом в обмен на уголь". Там же люди смогли сравнить воздействие, которое оказывают на экологию традиционные и новые источники генерации. По оценке специалистов, при использовании одной урановой таблетки весом 4,5 грамма в атмосферу выбрасывается около 20 граммов углекислого газа. При сжигании 350 литров нефти – порядка 900 килограммов CO2. От угля вреда еще больше – 400 килограммов выделяют около тонны углекислого газа. Какое впечатление это сравнение оказало на жителей и гостей Астаны смотрите в репортаже BaigeNews.kz.