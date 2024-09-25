  • 25 Сентября, 16:42
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Сколько энергии может дать всего 4 грамма урана показали жителям Астаны

Сегодня, 15:24
АВТОР
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Асылхан Жуланов Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24
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Фото: Асылхан Жуланов

Сколько топлива нужно для выработки 40 тысяч кВт/ч энергии? Наглядный пример продемонстрировали жителям столицы. В Центральном парке установили экспозицию "Атом в обмен на уголь". Там же люди смогли сравнить воздействие, которое оказывают на экологию традиционные и новые источники генерации. По оценке специалистов, при использовании одной урановой таблетки весом 4,5 грамма в атмосферу выбрасывается около 20 граммов углекислого газа. При сжигании 350 литров нефти – порядка 900 килограммов CO2. От угля вреда еще больше – 400 килограммов выделяют около тонны углекислого газа. Какое впечатление это сравнение оказало на жителей и гостей Астаны смотрите в репортаже BaigeNews.kz

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