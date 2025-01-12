Восемь фактов незаконной вырубки елей выявлено в ходе новогодних рейдов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмечается, что в целях пресечения незаконных порубок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Ель". Было сформировано 711 мобильных групп, проведено 2450 рейдов.

Выявлено 1011 административных правонарушений: восемь фактов незаконной вырубки деревьев; 574 факта продажи в неустановленных местах; 429 фактов нарушения правил содержания и защиты зелёных насаждений. Общая сумма наложенных штрафов составила более 4,9 млн тенге. Также зарегистрировано четыре уголовных правонарушения.