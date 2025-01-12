В 2024 году подразделения по противодействию экстремизму МВД выявлили 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека. Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал. Пресечена деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков. За нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлечены к административной ответственности", — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделили защите объектов, уязвимых в террористическом отношении. В течение года проверили состояние мер безопасности на 9930 объектах, по результатам внесли 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола.