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147Фото: sports.kz
Сколько должен работать обычный казахстанец, чтобы получить зарплату легионера "Барыса" за сезон
Недавно стало известно о том, что канадский голкипер Эдвард Паскуале может в скором времени вернуться в состав астанинского "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По информации Metaratings.ru, зарплата Паскуале в "Барысе" может составить 669,43 миллионов тенге. При официальной средней зарплате в Казахстане, которая составляет 204 168 тенге, потребуется 136 лет, чтобы заработать годовой доход вратаря (334,71 миллиона тенге).
Отметим, что 32-летний канадский хоккеист уже выступал за казахстанский клуб в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2019/20, после чего он перешел в "Локомотив" из Ярославля.
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