Сколько дней проводят туристы в Казахстане

Бюро национальной статистики провело выборочное обследование среди туристов в январе и июле 2023 года, в котором приняло участие 22,4 тыс. иностранцев из 66 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Сообщается, что 16,9 тыс. из числа участников исследования прибыли в Казахстан в личных целях, остальные 5,4 тыс. – в командировку. Наибольшее количество посетителей было из России, Узбекистана и Кыргызстана.

"В среднем продолжительность пребывания составила 4 дня. Общие расходы въездных посетителей составили 3,6 млрд тенге. Основной статьей расходов посетителей являлись транспортные расходы на международные перевозки и внутри Казахстана– 53,8% и питание – 15,3%. Незначительная часть расходов приходилась на проживание в местах размещения – 13%, покупку товаров – 13,7 %", - говорится в сообщении.

Больше всего визитов было в города Астана, Алматы и Мангистаускую область. 31% туристов посетили курортные зоны, из них наибольшее количество туристов выбрали Алматинский горный кластер – 57,7%, еще 14,7% – Мангистауский регион.