Сколько дней проведёт Дуров в Казахстане и что ему покажут

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах парламента прокомментировал визит основателя Telegram Павла Дурова в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы пригласили, он приехал. Думаю, он пробудет здесь дня три. Павел Дуров уже посмотрел Astana Hub, планируем показать ему Минцифры, МФЦА и другие организации... Мы ведь хотим показать гостю нашу технологичность, дать понять, что мы хорошо в этом плане продвинулись", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, у Казахстана есть цифровые продукты, которые можно выводить на экспорт.

"Мы уделяем много внимания человеческому капиталу, образованию. Думаю, нам есть что показать. Сейчас мы обмениваемся мнениями. Думаю, он тоже может что-то взять у нас, изучить тренды", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Казахстан. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал в кулуарах Мажилиса о мотивах приезда Павла Дурова в Астану.