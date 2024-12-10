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Сколько дней продлятся зимние каникулы в Казахстане

Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Сегодня, 10:03
АВТОР
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culture.ru Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: culture.ru

Вторая четверть скоро завершится в школах Казахстана. После неё наступят зимние каникулы, которые продлятся 10 дней (с 30 декабря по 8 января), передаёт BaigeNews.kz.

В Минпросвещения рассказали,что для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

  • в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" — внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
  • театральные фестивали и постановки;
  • мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
  • уроки безопасности;
  • познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
  • спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
  • благотворительные акции и другие.

"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.

Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - добавили в Минпросвещения.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане разрешили переводить ребёнка в другую школу в середине четверти.

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