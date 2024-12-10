Вторая четверть скоро завершится в школах Казахстана. После неё наступят зимние каникулы, которые продлятся 10 дней (с 30 декабря по 8 января), передаёт BaigeNews.kz.

В Минпросвещения рассказали,что для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" — внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";

театральные фестивали и постановки;

мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;

благотворительные акции и другие.

"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности. Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - добавили в Минпросвещения.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане разрешили переводить ребёнка в другую школу в середине четверти.