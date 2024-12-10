Сколько дней продлятся зимние каникулы в Казахстане
Об этом сообщили в Министерстве просвещения.
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Вторая четверть скоро завершится в школах Казахстана. После неё наступят зимние каникулы, которые продлятся 10 дней (с 30 декабря по 8 января), передаёт BaigeNews.kz.
В Минпросвещения рассказали,что для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:
- в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" — внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
- театральные фестивали и постановки;
- мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
- уроки безопасности;
- познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
- спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
- благотворительные акции и другие.
"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.
Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - добавили в Минпросвещения.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане разрешили переводить ребёнка в другую школу в середине четверти.