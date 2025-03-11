Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней — с 21 марта по 31 марта включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящён важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим.

Планируется проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:

театральные фестивали, постановки и фильмы;

мастер-классы;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры;

благотворительные акции и другие.

"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Мероприятия направят в организации образования в качестве методических рекомендаций.