Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.

В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни: