Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте
Жителей страны ждут длинные каникулы.
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
129Фото: baigenews.kz
Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.
В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни:
- 8 Марта 2025 года (Международный женский день) - в связи с тем, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 10 марта;
- 21-25 марта 2025 года (Наурыз) - в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).
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