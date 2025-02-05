  • 5 Февраля, 01:25
  • BAIGENEWS

Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

Жителей страны ждут длинные каникулы.

Сегодня, 00:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
129
Фото: baigenews.kz

Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.

В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни:

  • 8 Марта 2025 года (Международный женский день) - в связи с тем, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 10 марта;
  • 21-25 марта 2025 года (Наурыз) - в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся  на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).

Самое читаемое

Наверх