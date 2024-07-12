Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
Сегодня, 07:26
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Сегодня, 07:26Сегодня, 07:26
71Фото: baigenews.kz
В августе у казахстанцев будет на один выходной день больше, передаёт BaigeNews.kz.
При пятидневной рабочей неделе граждане смогут отдохнуть 10 дней за месяц, при шестидневке - вдвое меньше.
Дополнительный выходной выпадает на пятницу, 30 августа. В эту дату в Казахстане празднуют День Конституции.
Таким образом, для работающих по шестидневной неделе 30 августа (пятница) будет выходным, 31 августа (суббота) рабочим днём, за которым последует выходной - 1 сентября (воскресенье).
При пятидневке получится длинный уикенд - сразу три выходных с 30 августа по 1 сентября.
Также в августе в Казахстане отмечают:
- первое воскресенье – День работников транспорта;
- 10 августа – День Абая;
- второе воскресенье – День строителя;
- 18 августа – День пограничника;
- последнее воскресенье – День шахтёра;
- 29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
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