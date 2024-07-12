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Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

Сегодня, 07:26
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baigenews.kz Сегодня, 07:26
Сегодня, 07:26
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Фото: baigenews.kz

В августе у казахстанцев будет на один выходной день больше, передаёт BaigeNews.kz.

При пятидневной рабочей неделе граждане смогут отдохнуть 10 дней за месяц, при шестидневке - вдвое меньше.

Дополнительный выходной выпадает на пятницу, 30 августа. В эту дату в Казахстане празднуют День Конституции.

Таким образом, для работающих по шестидневной неделе 30 августа (пятница) будет выходным, 31 августа (суббота) рабочим днём, за которым последует выходной - 1 сентября (воскресенье).

При пятидневке получится длинный уикенд - сразу три выходных с 30 августа по 1 сентября.

Также в августе в Казахстане отмечают:

  • первое воскресенье – День работников транспорта;
  • 10 августа – День Абая;
  • второе воскресенье – День строителя;
  • 18 августа – День пограничника;
  • последнее воскресенье – День шахтёра;
  • 29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

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