Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах?
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В школах Казахстана заканчивается первая четверть. В Комитете среднего образования Министерства просвещения РК сообщили, что осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.
"В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагается план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", ― сообщили в комитете.
В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:
- в рамках реализации проекта "Детская библиотека" внутришкольное мероприятие "Читаем книги на каникулах";
- уроки безопасности: "Буллингтен қорған";
- проведение ярмарки "Күзгі асар";
- организация работы школьного театра.
"Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности.
Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", ― объяснили в ведомстве.
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