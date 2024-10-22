Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах?

В школах Казахстана заканчивается первая четверть. В Комитете среднего образования Министерства просвещения РК сообщили, что осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагается план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", ― сообщили в комитете.

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:

в рамках реализации проекта "Детская библиотека" внутришкольное мероприятие "Читаем книги на каникулах";

уроки безопасности: "Буллингтен қорған";

проведение ярмарки "Күзгі асар";

организация работы школьного театра.