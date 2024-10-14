Сколько дней можно пропускать занятия в детсадах и школах без справки

В Минздраве РК опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями дети могут до пяти дней пропускать по болезни сад и школу без справки, передаёт BaigeNews.kz.

"Это неприемлемо на территории Казахстана. На сегодня, согласно санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным образованиям и домам ребёнка", если дети отсутствуют три и более дней, принимаются в ДО при наличии справки врача о состоянии здоровья. Согласно санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", обучающиеся и воспитанники, перенёсшие отдельные острые заболевания, подлежат наблюдению и оздоровлению", - сообщили в Минздраве.

Продолжительность пропуска по уважительной причине определяется внутренним распорядком организации образования (школой).