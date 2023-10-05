Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года

25 октября казахстанцы отмечают День Республики. Этот день является выходным, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году празднование Дня Республики приходится на среду. Поэтому никаких переносов выходных дней не будет. В случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

При пятидневной рабочей неделе в октябре 2023 года казахстанцы будут отдыхать 10 дней – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28 и 29 октября. При шестидневной неделе будет шесть выходных дней – 1, 8, 15, 22, 25 и 29 октября.