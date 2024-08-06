Сколько детей пойдут в первый класс в Казахстане
Сегодня, 10:54
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Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
66Фото: Фото: pixabay
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, сколько детей в новом учебном году впервые переступят порог школы, передаёт BaigeNews.kz.
"С 1 сентября в 7,9 тыс организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 360 тыс это – первоклассники. На сегодняшний день принято 336 тыс детей", - сказал Гани Бейсембаев.
По его словам, на сегодня обеспеченность учебниками в регионах составляет 90%. До 25 августа текущего года всеми регионами должен быть завершен полный охват учащихся учебниками.
Всего по республике функционируют 7 859 школ. Из них 6 387 в хорошем состоянии.
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