Сколько денег заработали власти для казахстанцев по пенсионным активам?

За девять месяцев 2024 года чистый инвестиционный доход казахстанцев по пенсионным накоплениям составил 2,09 трлн тенге, что больше на 716,3 млрд тенге или 52,3% показателя аналогичного периода прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

"При этом за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ) вкладчикам и получателям поступил чистый инвестиционный доход в размере 2,08 трлн тенге, что превышает объем этих взносов, который составил 1,85 трлн тенге. Чистый инвестиционный доход по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР), перечисление которых началось только в 2024 году, составил 9,06 млрд тенге при объеме взносов в 160,6 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, под управлением Национального Банка РК за 9 месяцев 2024 г. составила 11,22% при инфляции за данный период 5,7%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет ОПВР, по состоянию на 1 октября 2024 с начала года – 8,87%. При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев по состоянию на 1 октября 2024 составила 12,47% при инфляции в размере 8,3%", ― говорится в сообщении.

Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по финансовым инструментам (по ценным бумагам, вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Для сохранности пенсионных активов и получения доходности Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК) и управляющие инвестиционным портфелем (УИП) постоянно диверсифицируют инвестиционный портфель. То есть активы инвестируются в разные финансовые инструменты, валюты и регулярно перераспределяются с учётом рыночной ситуации.

В обзорах инвестиционной деятельности Национального Банка РК, ежемесячно размещаемых на сайте enpf.kz, отражено, что по состоянию на 1 октября 2024 года доходы были получены по всем видам инструментов", ― добавили в ЕНПФ.