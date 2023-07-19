Сколько денег выделили ФК "Ордабасы" для участия в Лиге конференций УЕФА

Фото: ФК "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" принимает участие в Лиге конференций УЕФА. Казахстанская команда выступит против польской "Легии" в рамках второго квалификационного раунда турнира 27 июля в Шымкенте. Ответный матч состоится 3 августа в Варшаве.

Для участия команды во втором этапе Лиги конференций Управление физической культуры и спорта Шымкента дополнительно выделило из бюджета один миллиард 250 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий лот размещён на портале государственных закупок.

На вопрос, будет ли проводиться аудит по данным лотам, в управлении ответили так:

"По окончанию финансового года в плановом порядке назначается государственный аудит".

Ранее BaigeNews.kz сообщал о том, что ФК "Ордабасы" выделили для участия в Лиге конференций один миллиард 71 миллион тенге. Таким образом, общая сумма дополнительного финансирования клубу из Шымкента для участия в еврокубках в 2023 году составила два миллиарда 321 миллион тенге.

К слову, для футбольных команд "Актобе" и "Тобол", которые также участвующих в этом году в Лиге конференций, дополнительного финансирования выделено не было.

Напомним, что в казахстанских футбольных клубах установлен лимит на бюджет в размере 1,2 миллиарда тенге ежегодно. Уменьшение финансирования было связано с критикой президента, который заявил о необходимости сокращать государственные вложения в профессиональные клубы.